منة فضالي تعلق على صورة حديثة لها: "عيش ندل تموت مستور"

نشرت الفنانة منة فضالي صورة حديثة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفاجأت منة متابعيها بتعليق على الصورة قائلة: "عيش ندل تموت مستور، وذلك من أن توضح المغزى من الجملة التي أثارت جدلاً بين محبيها".

وتنتظر الفنانة عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7" في موسم عيد الأضحي المبارك، والذي تجسد خلاله دور راقصة لأول مرة في مشوارها الفني، ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخرج إبرام نشأت.