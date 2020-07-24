وفاة خال نهال عنبر.. والفنانة: سلملي على أبويا وأمي وأختي

أعلنت الفنانة نهال عنبر وفاة خالها المهندس فاروق أبو علم، اليوم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

ونشرت عنبر صورة لخالها الراحل، ونعته قائلة: "إلى اللقاء يا أغلى وأحن خال وأب ليا، المهندس فاروق أبو علم، كنا أصحاب أكتر من إنك خالي وحبيبي، إن القلب ليدمع على فراقك، رايح عند بابا وماما وبهره، سلملي عليهم، الله يثبتك عند السؤال ويرحمك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته".

يذكر أنّ الفنانة نهال عنبر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "فرصة ثانية، عمر ودياب".