بوريس جونسون يتوقع عودة بلاده لما قبل كورونا في منتصف العام المقبل

وصف رئيس مجلس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، معارضي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بـ "المجانين"، متوقعًا أن بلاده ستكون "في سبيلها إلى ما قبل الفيروس" بحلول منتصف العام المقبل.

وقال جونسون، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأولى لتولي منصب رئيس الوزراء أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، "يجب أن أكون واضحًا مع الأشخاص، لازلت أعتقد أنه أمامنا أوقات عصيبة قبل إبقاء الفيروس تحت السيطرة".. "وأمامنا أوقات صعبة قادمة اقتصاديًا".

وتابع: "لكن ليس لدي شك على الإطلاق أننا في طريقنا وأن هذه الدولة في طريقها لاستعادة التوازن أكثر مما مضى".

وجاءت كلمة جونسون في الوقت التي أعلنت فيه الحكومة توسيع برنامج اللقاحات ضد إنفلوانزا الشتاء بهدف مضاعفة عدد الأشخاص الذين يتناولون اللقاحات ضد الإنفلوانزا.

وكانت جائحة فيروس كورونا قد هيمنت على السياسات لمدة أشهر، حيث أسفر تفشيها عن مقتل 40 ألف شخصًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كما أن جونسون قد أعرب عن أمله مؤخرًا في "عودة أكثر أهمية إلى الحياة الطبيعية" بحلول عيد الميلاد المجيد.