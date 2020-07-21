الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى وقف التصعيد في ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت صحيفة "كوديتديانو" الإيطالية، قالت في وقت سابق، إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، دق طبول الحرب في ليبيا، وأرسل العديد من السوريين "المرتزقة" الذين كان لهم ماض إرهابي، في طرابلس، ما يعد "جريمة حرب"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير إلى أن أردوغان، نقل مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية من جنسيات مختلفة، وهناك 16100 بينهم 340 قاصرًا، بالإضافة إلى التونسيون المنتمون لصفوف تنظيم داعش الإرهابي والذين يبلغ عددهم 2500 مُسلح، ووعدهم أردوغان بجواز سفر تركي وراتب قدره 2000 دولار شهريًا.