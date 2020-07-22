الاتحاد الأوروبي: رسائل تركيا لا تساعد على تخفيف التوتر

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن إصدار تركيا برقية ملاحة بحرية "نافتيكس" تشير لنقل سفينة المسح الجيولوجي "أوروك رييس" إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلير اليونانية تُرسل "رسالة خاطئة" ولا تساعد في تخفيف التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة ماسارلي، أن سلوك دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يقتضي منها احترام علاقة حسن الجوار.

وأضافت ماسارلي: "استناداً إلى كون تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يفترض عليها الالتزام بشكل لا لبس فيه بعلاقات حسن الجوار والاتفاقات الدولية والتسوية السلمية للنزاعات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت ماسارلي، إلى أنه يجب عند وجود نزاع ما بين تركيا واليونان، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.

وكانت تركيا أعلنت، أمس الثلاثاء، اعتزامها إرسال سفن تنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من التوترات بين الجارتين، وتجاهل دعوات الدول الأوروبية لوقف أعمال التنقيب.

وقالت السلطات التركية إن سفينة المسح "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

من جهته، أشار التلفزيون الرسمي اليوناني، إلى أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة وفي حالة تأهب دائم.