النمسا تخضع جميع القادمين إليها للفحص الطبي والحجر الصحي بعد غدا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، أنه اعتبارا من بعد غد الجمعة، يجب على جميع المسافرين القادمين من المناطق المحفوفة بمخاطر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذهاب إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حتى وإن حصلوا على اختبار صحي سلبي من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، "إنه لن يكون الدخول إلى النمسا من البلدان المتضررة ممكنا على الإطلاق بدون اختبار الـ(بي سي أر)، كما أنه لن يكون من الممكن الخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما بدلاً من اختبار الفحص الطبي، خاصة للقادمين من الدول المفروض عليها قيود في حركة السفر".

وذكرت الصحة النمساوية، أنه يمكن للمواطنين النمساويين والأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في النمسا، في حالات استثنائية مبررة، إجراء الاختبار في غضون 48 ساعة على نفقتهم الخاصة بعد الوصول إلى النمسا، موضحا أنه يجب على جميع الوافدين تقديم اختبار على الحدود لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام.

رئيس وزراء كندا ونظيره الأسترالي يناقشان كورونا والتطورات الدولية

وفي سياق متصل، ناقش رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، والحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصادات وعودة البلاد للعمل مع حماية صحة جميع المواطنين.

وذكرت رئاسة الوزراء الكندية، في بيان اليوم، أن رئيسا وزراء الدولتين تحدثا هاتفيا عن التطورات الدولية الأخيرة، بما في ذلك اعتماد تشريع للأمن القومي لهونج كونج، كما ناقشا أهمية وقوف الدول ذات التفكير المماثل معا لدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق المفتوحة حول العالم.

وتطلع ترودو وموريسون إلى مواصلة تعميق العلاقات الكندية الأسترالية، والعمل معا بشكل وثيق لتعزيز الازدهار الاقتصادي وتعزيز السلام والأمن الدوليين.