الصحة العراقية: 2485 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة وشفاء 1863

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة، وشفاء 1863 مصاباً من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم، 1863 حالة شفاء في العراق، وعدد الإصابات الجديدة بلغ 2485 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 90 حالة".

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 71 ألفا و268 حالة بنسبة شفاء 68%، وإجمالي عدد الإصابات بلغ 104 آلاف و711 حالة، والذين يتلقون العلاج 29 ألفا و231 حالة، وبلغ عدد الراقدين في العناية المركزة 456 حالة، وإجمالي عدد حالات الوفاة 4 آلاف و212 حالة.