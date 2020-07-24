20 متعافيا من كورونا يغادرون "عزل إسنا"

عمت حالة من الفرحة والبهجة، مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بالأقصر، بعد خروج 20 متعافيا من فيروس كورونا، ضمن الحالات الأخيرة الموجودة بالمستشفى قبل تحويله لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم المستشفى، إن الفريق الطبي بالمستشفى، نجح في مساعدة 20 مريضا على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة، على مدار 24 ساعة، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف "فتحي"، أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى تتراوح ذوي أعمارهم بين الـ60 و70 عامًا كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بالمستشفى منذ تخصيصه لعزل مصابي كوورنا، وصل لـ 1053 حالة، وبهذا يكون أول مستشفى في مصر، ينجح في إخراج هذا العدد من المتعافين.

وكان مستشفى إسنا التخصصي الواقع جنوب الأقصر، جرى تحويله لعزل مصابي فيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي لتنجح الفرق الطبية به على مدار 4 شهور من العمل المتواصل ليلًا ونهارًا في علاج 1035 مصابا بالفيروس.