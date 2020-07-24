أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن محافظة الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها قريبًا، لافتًا إلى استمرار حملات التوعية الميدانية لفريق العمل بالمنظومة لتعريف المواطنين بالمحافظة بطرق الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات العائلية لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة عمل متعددة المحاور من أبرزها محور التدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح السبكي أنه استعدادًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة الأقصر، قامت إدارة المشروع بتدريب أكثر من 60 فردا من مدخلي البيانات وممثلي الدعم الفني حتى الآن، من العاملين بالوحدات والمراكز والمستشفيات المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها على التطبيقات الخاصة بتسجيل المواطنين إلكترونيًا، لافتًا إلى استمرار أعمال التدريب لتشمل كل العاملين بالمنظومة.

وأشار إلى أنه استعدادًا للتحول الرقمي داخل المنشآت الطبية تم إنشاء البنية التحتية بجميع المنشآت الصحية التي من المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها وعددهم 59 وحدة ومركز و8 مستشفيات، حيث تم إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر وكل التجهيزات الإلكترونية اللازمة لاستخدام التطبيقات الجديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتأهيلها بما يتناسب مع التسجيل الإلكتروني المميكن لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، بأن جميع المنشآت الصحية المقرر ضمها لتعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تعتمد على آليات التحول الرقمي، مؤكدًا على السير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية 2030، للنهوض بخدمات الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد أمرًا اختياريًا، وأنه آن الأوان للتخلص من التعاملات الورقية في العمل، وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية في قطاعات العمل بما يحقق تأثير حقيقي في الإدارة، وهو ما سيعود على المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالشعور باختلاف في الخدمات الصحية التي يحصلون عليها، بكل سهولة، وفق أعلى المعايير الدولية.