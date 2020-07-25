حظك اليوم السبت 25-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، ويحرص الكثير على معرفة حظ البرج الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، انتبه لحقوقك وابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك نحو أن تضع نظاما لأعمالك ومواعيدك ويساعدك على الالتزام بذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يمنحك سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر عاطفية تنير دربك وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، تعامل باعتدال مع من حولك من الزملاء واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تحقق مكاسب ونجاحات إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك اليوم بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال ومع ذلك تستطيع أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء واليوم يلعب الزملاء والأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة وقد تعيش أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر في منزل العمل من الممكن أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا لإعطاء مزيد من العناية لعملك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية ومن المهم أن تتحكّم في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في منزل العمل يساعدك على تنظيم جهودك وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج أو للسفر ولا شيء يقيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك حكمة في إدارة المال والأعمال وترتفع أسهمك وتأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يمدك باليقظة والقدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.