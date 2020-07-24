حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم منك لتفهم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.