حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.