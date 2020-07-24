حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بطيبة قلبه وحبه لقضاء وقته مع المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وقد تحقق أرباح والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.