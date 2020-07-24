الكنيسة: بدء استقبال الرحلات في واحه القديس أنطونيس 3 أغسطس

أعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بدء استقبال واحة القديس الأنبا انطونيوس قرية 8، الرحلات يوميا، من يوم 3 أغسطس المقبل، وذلك تبعا لقرار المطرانية بفتح الكنائس، مع مراعاة أخذ الاحتياطات التامة، واتباع الإرشادات الصحية الكاملة، وضرورة الحجز المسبق على الهاتف الخاص بالواحة‭.

وقالت الإيبارشية، إنها تصلي ‬إلى الله أن يحفظ مصر والكنيسة بخير وسلام، ويرفع عن العالم الموت والوباء، بصلوات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام.