الكنيسة: بدء استقبال الرحلات في واحه القديس أنطونيس 3 أغسطس
كتب:
مصطفى رحومة
04:37 م | الجمعة 24 يوليو 2020
أعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بدء استقبال واحة القديس الأنبا انطونيوس قرية 8، الرحلات يوميا، من يوم 3 أغسطس المقبل، وذلك تبعا لقرار المطرانية بفتح الكنائس، مع مراعاة أخذ الاحتياطات التامة، واتباع الإرشادات الصحية الكاملة، وضرورة الحجز المسبق على الهاتف الخاص بالواحة.
وقالت الإيبارشية، إنها تصلي إلى الله أن يحفظ مصر والكنيسة بخير وسلام، ويرفع عن العالم الموت والوباء، بصلوات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام.