إندونيسيا: القبض على أمريكي هارب بجزيرة بالي في قضية احتيال استثماري

ألقت شرطة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية القبض على أمريكي هارب متهم باحتيال استثماري في الولايات المتحدة ينطوي على 500 ألف دولار.

وقال قائد شرطة بالي، بيتروس راينهارد جولوس، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن المشتبه به الذي يدعى "ماركوس بييم" قد قام بإنتاج مقاطع فيديو إباحية وبيعها في بالي لدعم نفقات معيشته هناك.

وأضاف جولوس أن بييم هرب على ما يبدو من الولايات المتحدة مستخدمًا جواز سفر باسم مختلف ودخل إلى بالي خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يُلقى القبض عليه مع صديقته الأمريكية في فيلا بمنطقة ببالي في وقت متأخر أمس، استنادا إلى بلاغ من منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة اختصارًا بـ "إنتربول".

وأوضح جولوس، أنه لا يوجد اتفاق تسليم بين إندونيسيا والولايات المتحدة، إلا أن الدولتين لديهما ترتيبات تعاون فيما بين أجهزة الشرطة التي من شأنها أن تسمح بترحيل بييم إلى وطنه.