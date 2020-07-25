حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بكونه شخصية عنيدة، كما أنه من الصعب أن يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك نحو أن تضع نظاما لأعمالك ومواعيدك ويساعدك على الالتزام بذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يمنحك سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.