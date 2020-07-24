أسعار الذهب تقترب من أعلى سعر في تاريخها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتحقق رقم قياسي جديد على المستوى المحلي، ليقترب من الوصول لأعلى سعر في تاريخه عالميًا، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا.

ووفقًا للغرفة التجارية للمشغولات الذهبية والمعادن النفسية، جاءت أسعار أعيرة الذهب خلال منتصف اليوم الجمعة، في البورصات العالمية كالآتي:

أسعار الذهب

عيار 18: 726.85 جنيهًا.

عيار 21: 848 جنيهًا.

عيار 24: 969.10 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 6784 جنيهًا.

السعر العالمي: 1902دولار للأوقية.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالقاهرة، إن أسعار الذهب على بعد خطوة من الوصول لأعلى سعر في تاريخه محليا وعالميا، موضحًا أن أعلى سعر عالمي للذهب كان 1917.9 دولار للأوقية، وتحقق يوم 22 أغسطس 2011، أى أن الفارق بين السعرين 17 دولار فقط.

وأضاف أن المعدن الأصفر كسر حاجز النقطة 1900 في المعاملات المالية، وهي نقطه مقاومة سعرية كبيرة، مضيفًا أن المؤشرات تؤكد أن أسعار الذهب قد تبدأ مرحلة سعرية جديدة.