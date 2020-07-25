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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 25 يوليو 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يحاول البحث عن العدل في كل الأمور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

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