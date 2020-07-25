"التضامن": استئناف صرف معاشات من يحصلون على أقل من ألف جنيه اليوم

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم استئناف صرف المعاشات لمن يحصلون علي أقل من ألف جنيه قبل زيادة يوليو، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ اليوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تم إتاحة معاشات شهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة الخميس الماضى 23 يوليو، قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأضاف "عوض"، أنه من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه ويبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو، فيتم الصرف لهم بدءا من غد الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

كما أكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية مشددا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

وأكد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه واجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بـ 8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.