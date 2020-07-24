إزالة 1398 حالة تعد منذ بدء حملات حق الشعب بالمنيا

إزالة 1398 حالة تعد منذ بدء حملات حق الشعب بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:08 م | الجمعة 24 يوليو 2020
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ بداية الموجة الـ16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب"، منها 641 إزالات مباني على مساحة 121180 متر مربع، و757 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة 125904 فدان و22 سهم.
أكد المحافظ، أن تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة، واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهز الدولة.
أوضح المحافظ، ان الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالة مباني على مساحة 600 متر مربع، و3 حالات تعدي بالبناء واسترداد أراضي زراعية على مساحة 152 فدان.
وتهيب محافظة المنيا، بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا، واستلام أذونات الفحص والمعاينة، وسدادها بأحد البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري، موعدا نهائيا لسداد الرسوم، واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.