إزالة 1398 حالة تعد منذ بدء حملات حق الشعب بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ بداية الموجة الـ16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب"، منها 641 إزالات مباني على مساحة 121180 متر مربع، و757 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة 125904 فدان و22 سهم.

أكد المحافظ، أن تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة، واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهز الدولة.

أوضح المحافظ، ان الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالة مباني على مساحة 600 متر مربع، و3 حالات تعدي بالبناء واسترداد أراضي زراعية على مساحة 152 فدان.

وتهيب محافظة المنيا، بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا، واستلام أذونات الفحص والمعاينة، وسدادها بأحد البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري، موعدا نهائيا لسداد الرسوم، واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.