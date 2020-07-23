محافظ المنيا: "النقل" ستنفذ مطالع ومنازل محور سمالوط طبقا للمخطط
كتب:
اسلام فهمي
04:06 م | الخميس 23 يوليو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تابع الثلاثاء الماضي، نسب التنفيذ في محور سمالوط الحر على النيل، والذي يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية بالمحافظة.
وذكر أنه عقب مشاهدة أعمال التنفيذ ميدانيًا علي الواقع، تم التنسيق مع وزارة النقل، والتي أفادت بأنه سيتم تنفيذ جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخطط التفصيلي للمحور، والتي سيكون لها أهمية كبيرة في ربط الكتلة السكنية الغربية والشرقية للمركز.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، متكاملة الجوانب لتصبح ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الافقي بمفهومه الشامل.
وأكد المحافظ أن وزاره النقل ستقوم بتنفيذ المخطط التفصيلي للمحور، والذى يتضمن جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخطط نفسه، موضحًا أن محور سمالوط الحر سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.
يذكر أن محور سمالوط الحر يصل طوله الي 24 كيلو مترًا وعرض 21 مترًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.800 مليار جنيه، بحيث يكون محورًا حرًا.