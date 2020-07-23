جامعة المنيا تعتمد "التعليم الهجين" بـ3 أيام أسبوعيا

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنّ الجامعة ستبدأ إعلان نتائج الفرق النهائية بكل كليات الجامعة بحد أقصى 15/8/2020، ولكليتي الهندسة والفنون الجميلة بعد انتهاء طلابهما من مشاريع التخرج في 25/8/2020، حرصا على تقدم الطلاب في المواعيد المحددة لهم لأداء الخدمة العسكرية.

وأشار عبدالنبي، إلى أنّه سيتم اعتماد تطبيق التعليم الهجين الذي يمزج بين خصائص التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، اعتبارا من العام الجامعي المقبل، على مدار 3 أيام أسبوعيا بالتبادل بين الطلاب، وتقسيم الطلاب لمجموعات دراسية لا تزيد عن 100 طالب بالكليات النظرية، و50 بالكليات العملية، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبنية التحتية والمعلوماتية بالجامعة، وإحداث تغير في الفصول التقليدية، والمشاركة بفاعلية في العملية التعليمية، ويقلل من الكثافة الطلابية بالكليات ذات الأعداد الكبيرة.

ووجّه بوضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ النظام وفقا لطبيعة الكليات، وتطوير وحدات تكنولوجيا المعلومات داخل الكليات لتوفير الأدوات والوسائل للتواصل الإلكتروني، وتسجيل المقررات والتفاعل بين أساتذة المقررات والطلاب، تحقيقا للأهداف التعليمية والاتصال الفعال.