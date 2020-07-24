ريم مصطفى: لم أستعن بـ"دوبليرة" في أكشن "شديد الخطورة"

أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها بنجاح الحلقات الأولى من مسلسل "شديد الخطورة"، الذي يذاع عبر منصة "watch it".

وقالت ريم لـ"الوطن"، إنها تلقت ردود فعل جيدة عن شخصية "نور"، مبينة أن الحلقات المقبلة، سُتبرز المزيد من التفاصيل عن الشخصية، وتحديدا فيما يخص ماضيها وعلاقتها بزوجها "مالك"، ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي.

وأشارت الفنانة، إلى أنها تحمست لخوض هذه التجربة لأنها جديدة، فاعتبرتها تحديا لها، بخاصة مع تضمنها العديد من مشاهد الأكشن، التي أدتها دون الاستعانة ببديل "دوبلير"، بحسب قولها.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة"، رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا، أحمد صيام، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.