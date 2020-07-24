طالبة تحرر محضرا بعد إبلاغها باختفاء كراسة امتحان الفيزياء بالمنيا

حررت طالبة بالثانوي العام، محضرا باختفاء بعض أوراق الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، بعد أن أدت أمتحان المادة داخل اللجنة رقم 28 بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي، في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

كانت "نورهان حسن محمد"، الطالبة بالصف الثالث الثانوي "علمي رياضة"، أكدت في محضر شرطة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري مركز أبوقرقاص، اختفاء بعض أوراق الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، التي أدتها داخل اللجنة رقم 28 بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي، في مركز أبوقرقاص.

ذكرت الطالبة في المحضر: عقب دخولي لجنة الامتحانات لأداء مادة التفاضل، يوم 19 من يوليو الجاري، طلب مني أحد المسؤولين، بالتوقيع على إقرار يفيد بضياع جزء صغير من صفحة واحدة خاصة بامتحان مادة الفيزياء، وكان ذلك قبيل امتحان التفاضل بدقائق معدودة، ما جعلني أوقع على المحضر دون قراءته كاملًا.

أضافت: عقب امتحان مادة التفاضل، طلب رئيس اللجنة مقابلتي، وخلال ذلك أخبرني، بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء، جرى تمزيق 4 أوراق منها، غير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات.

أوضحت "نورهان"، التي أدت الامتحان برقم جلوس "812847"، أنه فور حضور والدها إلى اللجنة للاطلاع على ما جرى، تبيّن اختفاء أوراق أرقام "13، و14، و15، 16" من امتحان مادة الفيزياء، بتاريخ 7/ 7/ 2020، وأنه خلال التحقيقات التي أُجريت معها من خلال رئيس اللجنة والعضو القانوني، نفت والملاحظين، حدوث الواقعة من الأساس.

كما أكدت التحقيقات، عدم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة يوم الامتحان 7 يوليو، مشيرة إلى انتهاء التحقيقات، بإحالة كل الأوراق للجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط (أ) للتصرف.

أكدت "الطالبة"، أنها توجهت ووالدها إلى مركز الشرطة، وحررت محضر بالواقعة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري أبوقرقاص، بتاريخ 19 يوليو الجاري؛ لإثبات الواقعة.

تساءلت طالبة الثانوية العامة، لماذا لم يُجرى تحرير محضر إثبات حالة بتمزيق الأوراق داخل اللجنة لو كان حدث ذلك؟ ومن المسؤول عن سلامة الأوراق حتى وصولها لكنترول تصحيح الإجابات وانتهاءها؟ ومن يُحاسب على ضياعها؟ مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات والسبل، من أجل الحفاظ على حقها وعودته لها مرة أخرى.