توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب وأمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلًا يومي السبت والأحد، مع تكوّن الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

فيما يسود طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلًا يوم الاثنين مع تكون الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة على بعض المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس السبت 25 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس الأحد 26 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس الاثنين 27 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.