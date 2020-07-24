الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحا.. والرطوبة تصل لـ80% اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا، كما تشهد السواحل الشمالية، نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس والرياح معتدلين، فيما تنشط الرياح أحيانا، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 80%.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لإضطراب الملاحة البحرية.

وفي الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وفي السواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.