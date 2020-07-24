حبس الشاب المتهم بقتل والده في المنيا لرفضه إعطائه "المصروف"

أمرت نيابة بندر المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار تامر مطيعي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بحبس شاب مريض نفسيا، لاتهامه بقتل والده بحي شاهين داخل مدينة المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى الأربعاء الماضي، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الثاني طعنا بسكين.

أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، بأفادت أن مشادة كلامية وقعت بين الابن ويدعى "م-ا" 38 عاما، عاطل، وبين والده ويدعى "ا.ع"، 64 عاما بالمعاش، على خلفية رفض المجني عليه إعطائه مصاريف شخصية له، ما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما انتهت بطعن الابن لوالده بسكين، لفظ على أثر ذلك أنفاسه الأخيرة.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهم والذي قرر في المحضر، إن والده كان دائما يعايره بأنه عاطل، ولا يشارك في مصاريف المنزل، لافتا إلى أن أشقاءه الصغار هم من يعملون ويساعدون والده في مصاريف المنزل.

وأفادت التحريات الأولية، التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بأن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده.