ضوابط تعامل المواطنين حال تعرضهم لأي مشكلة خارج البلاد

قدمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمواطنيها بالخارج، عددا من الإرشادات والخطوات الواجب اتباعها حال تعرضهم لأي مشكلة، خلال عملهم أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية.

وترصد "الوطن"، الإرشادات الواجب اتباعها من قبل المواطنين حال تعرضهم لأي مشكلة خارج البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الهجرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط تعامل المواطنين بالخارج حال تعرضهم لأي مشكلة

ـ إذا كان التمثيل القنصلي المصري قريب من مقر الإقامة بالبلد التي يقطن بها المواطن بالخارج، فعليه أولا الذهاب للقنصلية، والتواصل مع القنصل العام لبحث المشكلة.

ـ التواصل مع أحد الأقارب بمصر، وإخباره بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلي بعيدا عن مقر الإقامة.

ـ إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان العمل بالخارج، فيجب التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالبلد المقيم بها المواطن.

ـ التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة، ويتواصل مع المواطن فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

ـ التواصل مع وزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية، من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "(02)33036436"، والفاكس :33036437، وعلى الإيميلEmail: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

ـ يتلقى الخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة كافة الاتصالات للمصريين بالخارج من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الوزارة، إلى أن خط الشكاوى لوزارة الهجرة، على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة، ولديه قائمة بالمحامين لتوفير الدعم القانوني للمصريين بالخارج.