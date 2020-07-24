بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين الخشونة والعمرية بقرية بني هلال التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوجود تبادل إطلاق نار في قرية بني هلال دائرة المركز ووقوع مصابين وبالانتقال والإسعاف تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، بالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلة الخشونة وعائلة العمرية.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة كل من (محمد سعد عبدالحافظ 30 سنة اشتباه نزيف ف المخ، عبد الله عبد الحميد عبد المعطي 55 سنة اشتباه نزيف في المخ، محمد عبد البديع زيدان علي 36 سنة كسر في الساق واستقرار الرصاصة في العظم، محمود عبدالله حامد 25 سنة تهتك في عظم الكفة)، كلفت المباحث بضبط طرفي المشاجرة وجاري نقل المصابين إلى المستشفى بمعرفة الإسعاف وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.