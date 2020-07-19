إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم والخرطوش بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة اندلعت بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، استخدمت فيها أسلحة الخرطوش والشوم والعصي، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين من الطرفين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية دائرة المركز، وبانتقال قوات الأمن تبين أنها بين كلا من "علي.ن.م" 28 عاما عامل، و"محمد.ج.ا" 40 عاما عامل، - طرف أول - مصابين بكسور وجروح قطعية بالجسم، وطرف ثان "محمد.س.ا" 30 عامًا عامل مصاب بطلق ناري بالساعد الأيسر، "أسماء.س.ا" 22 عامًا ربة منزل مصابة بجروح رضية بفروة الرأس، "آيه.س.ا" 19 عامًا طالبة مصابة برش خرطوش بالساقين، وجرى نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

ألقت قوات الأمن القبض على طرفي المشاجرة وضبط 4 آخرين من كلا الطرفين، وبحوزة الطرف الأول السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12، فرد روسي محلي الصنع و3 طلقات آلي، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، واتهم الطرف الثاني الطرف الأول بإطلاق أعيرة مما أدي لحدوث إصابتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.