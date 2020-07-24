رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة جديدة لكورونا: معارضو اللقاح "مجانين"

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من عودة قوية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال: "علينا الاستعداد لها وبقوة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ووصف "جونسون"، معارضي اللقاحات المضادة لكورونا المستجد بـ"المجانين"، متوقعًا أن بلاده ستكون "في سبيلها إلى ما قبل الفيروس"، بحلول منتصف العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأولى لتولي منصبه، أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم: "يجب أن أكون واضحًا مع الأشخاص، لازلت أعتقد أنه أمامنا أوقات عصيبة قبل إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وأمامنا أوقات صعبة قادمة اقتصاديًا".

ويبدأ اليوم، التطبيق الإلزامي لقرار ارتداء الأقنعة في المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمحطات.

وكان رئيس شرطة لندن، قال في وقت سابق، إنه لا يملك العدد الكافي من رجال الشرطة لتنفيذ القرار وإلزام المواطنين بارتداء القناع في كل الأماكن العامة.