المصايف بالإسكندرية: شاطئ الموت غرق به 3 فقط العام الماضي لوجود منقذين

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة من خارج الإسكندرية، سببه عدم التزام بعض المواطنين بقرارات مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ.

وأوضح أن قرار إغلاق الشاطئ، يعقبه عدم وجود خدمات على الشاطئ، أو منقذين في شاطئ "الصفا" بمنطقة العجمي بالإسكندرية: "أنا مش شايف أي مبرر لأسرة أنها تيجي تنزل البحر بعد صلاة الفجر".

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن طول الشواطئ في المحافظة، تبلغ 65 كيلو متر، وهو ما يصعب عمليه نشر قوات لمنع المواطنين من النزول للبحر، لعدم جاهزية الشواطئ حاليا.

وأوضح أن أعداد الغرقى خلال الفترة الحالية، أكبر من العام الماضي: "شاطئ الموت غرق السنة اللي فاتت 3 بس، وكان أثناءها الشاطئ كان عليه خدمات إنقاذ، حتى بشاطئ الموت، وبطمن الناس، طالما فيه شواطئ مفتوحة للعمل، هيكون فيها خدمات إنقاذ، ولو اتفتحت الشواطئ الناس هتستمتع مع نهاية 2020".

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر إجراءات احترازية ببعض قرى مدينة الساحل الشمالي، الذين يستقبلون 25% من تعداد النزلاء به، فيما تظل الشواطئ العامة مغلقة، حتى خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليا وفق خطة محكمة للسيطرة على الشواطئ بالرغم من اتساعها، وسيتم الاهتمام بالشواطئ بمنطقة غرب الإسكندرية: "شواطئ غرب الإسكندرية، ملهاش سور أو بوابات، ومنها للبيوت مباشرة، وهنكثف الفترة اللي جاية من تواجد القوات والموظفين لمنع الناس من نزول البحر".

وتابع: "سننفذ التعليمات الصادرة، وإعلان حالة الطوارئ بكل شواطئ الإسكندرية، وهنكون موجودين على الشواطئ، لإحكام غلقها، ومنع نزول المواطنين للشواطئ، وهنستغل المنصات الإعلامية، لإيصال رسالتنا، وهنجوب كل الشواطئ، ونمنع نزول المواطنين، لحين صدور قرار بفتح الشواطئ، بشكل كامل من مجلس الوزراء".