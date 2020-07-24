حالة نادرة.. وفاة طفلة بلجيكية "3 سنوات" جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، عن وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات جراء إصابتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بودوين كاتري، إن 3 أشخاص يموتون كل يوم في بلجيكا جراء كورونا المستجد، بما في ذلك الطفلة وشاب يبلغ من العمر 18 عاما توفي مؤخرا.

وكانت الطفلة تعاني من مشاكل صحية شديدة قبل إصابتها، لكن كاتري، حذّر من تراخي الأصحاء في الالتزام بتدابير الوقاية، مشيرا إلى أن 85% من الإصابات التي تم تشخيصها الأسبوع الماضي كانت لأشخاص تحت الستين من العمر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية، "صحيح أنه من النادر أن يموت شاب بسبب (كورونا)، لكن من الواضح أنه لا يوجد أحد محصن"، مشيرا إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا في بلجيكا قفز بنسبة 89%.

وسجّلت بلجيكا 64847 إصابة وأكثر من 9800 وفاة، ما يجعلها أحد أكثر دول أوروبا تضررا لجهة معدل الإصابات بالنسبة لعدد السكان.

وبدا أن السلطات البلجيكية تسيطر على تفشي الفيروس القاتل، لكنّ الأسبوع الماضي، تم إدخال 15 شخصا يوميا للمستشفيات في زيادة بـ10 أشخاص عن الاسبوع الذي سبقه.

وارتفع معدل الوفيات إلى 2.9 يوميا من 1.7 يوميا في نفس الفترة، وكانت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي فيلمس، أعلنت أمس الخميس، عن تعزيز الإجراءات في مواجهة زيادة حالات الإصابة بكورونا المستجد من خلال جعل وضع الكمامات إلزاميا في أي مكان يتجمع فيه عدد كبير من الأشخاص.