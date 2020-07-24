تقرير: 24 حزبا يدفعون بـ 226 مرشحاً لانتخابات الشيوخ

كشف تقرير حديث حالة الأحزاب قبل انطلاق سباق انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة يومي 11 و12 أغسطس المقبل داخل مصر، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس؛ حيث يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 24 حزبا من ضمن 104 حزب سياسي في مصر بنسبة 23.1% من إجمالي عدد الأحزاب، وبإجمالي عدد 226 مرشحاً.

ويرصد التقرير الأحزاب التي تنافس على كافة المقاعد الفردية في المحافظات؛ حيث ينافس حزب المؤتمر على كافة المقاعد الفردية في بورسعيد والسويس وشمال سيناء، بينما ينافس حزب حماة الوطن على كافة المقاعد الفردية في أسيوط ودمياط وبورسعيد، بينما حزب النور ينافس على كافة المقاعد الفردية في كفر الشيخ وجنوب سيناء ومرسى مطروح، بينما ينافس حزب الوفد على كافة المقاعد الفردية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر.

أما حزب مستقبل وطن ينافس على كافة المقاعد الفردية في 22 محافظة هي: "الدقهلية، والقاهرة، وكفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح".

وبحسب التقرير فإن أعلى 5 محافظات في عدد الأحزاب التي دفعت بمرشحيها للخوض في سباق الانتخابات على الترتيب: "القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، قنا"، أما أقل 5 محافظات في عدد الأحزاب: "الوادي الجديد، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، المنيا".

كما يرصد التقرير عدد المرشحين الحزبيين في كافة محافظات الجمهورية، والمحافظات الأعلى والأقل في أعداد مرشحي الأحزاب، والأحزاب الأعلى والأقل في عدد المرشحين.