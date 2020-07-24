تقرير: "مستقبل وطن" الأكثر منافسة بالدفع بمرشحيه في 26 محافظة بانتخابات الشيوخ

أوضح تقرير حديث عن حالة الأحزاب قبل انطلاق سباق انتخابات مجلس الشيوخ، أن حزب "مستقبل وطن" هو الأعلى في المنافسة من حيث عدد المحافظات التي يدفع فيها بمرشحين حيث ينافس في 26 محافظة، يليه حزب "حماة الوطن" الذي ينافس في 17 محافظة، بينما حزب الوفد" ينافس في 13 محافظة، كما ينافس حزب "المؤتمر" في 12 محافظة، أما حزب "الحركة الوطنية" ينافس في 9 محافظات فقط.

وينطلق سباق انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس المقبل داخل مصر، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس.

وبخصوص المحافظات التي لم تدفع الأحزاب فيها بمرشحين؛ لم يقدم حزب المؤتمر أية مرشحين في 15 محافظة هي: "القاهرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد، الأقصر، البحر الأحمر، دمياط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح"، بينما حماة وطن فلم يدفع بمرشحين في 10 محافظات: "الغربية، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، مرسى مطروح".

ولم يدفع حزب النور بمرشحين في 18 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الجيزة، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، بورسعيد ،الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء"، بينما حزب مستقبل وطن، فلم يدفع بمرشحين في محافظة البحر الأحمر فقط، أما حزب الوفد فلم يدفع بمرشحين في 14 محافظة هي : "المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح".