خطوات إجراء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد وقواعد وخطوات مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، كما أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه النسخة.

وتستعرض "الوطن"، خطوات حصول المصريين في الخارج على الكود السري الخاص بهم، وخطوات آداء الانتخابات، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، كالتالي:

خطوات تسجيل البيانات للمشاركة في العملية الانتخابية

- تسجيل البيانات الشخصية على الرابط التالي https://www.elections.eg/، واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها وفق دولة الإقامة، وذلك بدء من السبت الموافق 25 يوليو في تمام الساعة 9 صباحا وحتى وحتى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو.

- بمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات.

- يستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.

خطوات إجراء عملية الاقتراع

- وعند إجراء العملية الانتخابية في اليوم الأول للانتخابات أو يوم إجراء عملية الاقتراع وإدخال الكود الخاص بهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة.

- يقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين، وعند طباعة قائمة الاختيار الفردي الخاصة بالدائرة التابع لها المواطن.

- يختار الناخب عدد المرشحين المساوي لعدد المقاعد المحدد للنظام الفردي بالدائرة التابع لها فقط، حتى لا يتم إبطال التصويت، وتجنب وضع أي من العلامات التي تدل على شخصية الناخب.

- وبعد طباعة الاقتراع بنظام القوائم، يتم اختيار قائمة واحده فقط حتى لا يكون التصويت باطل.

- إذا كانت بطاقة التصويت تحتوي على قائمة واحده، يجب الاختيار بين أنتخب ولا أنتخب.

- وضع القائمتين باختياره من المرشحين في المظروف الصغير ثم إغلاقه.

- طباعة إقرار التصويت وملأ البيانات الموجوده به ثم التوقيع عليه.

- يوضع المظروف الصغير وإقرار التصويت والمستندات المطلوبة في الظرف الكبير.

- وبعد غلق الظرف الكبير، يُكتب عليه عنوان البعثة المرسل إليها الظرف.

- التوجه إلى مكتب بريد حكومي حتى يجرى إرسال الظرف للبعثة الدبلوماسية بالبريد المستعجل.

- تستلم البعثة الدبلوماسية الظرف والتأكد من سلامة المستندات.

- يضع رئيس اللجنة الانتخابية المظروف الصغير بالصندوق الخاص بعملة الاقتراع، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.

- يطبع الناخب هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف أخر مغلق.

- يرسل الناخب عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس.

المستندات المطلوبة لإجراء عملية الاقتراع

- ظرف صغير لم يكن عليه أي من العلامات المميزة.

- ظرف أكبر منه يمكن وضع الظرف الصغير به.

- ورقة بحجم A4.

- صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الذي يحمل ذات الرقم.

- صورة من وثيقة إثبات الإقامة بالدولة.

ونوهت الهيئة الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم سريان تلك الإجراءات بشكل دائم، وأنها سارية على انتخابات مجلس الشيوخ فقط لعام 2020، ما يعني أنه في حالة العودة إلى مصر، يمككن إجراء عملية الاقتراع بالشكل الطبيعي لها.