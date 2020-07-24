إيمي إسلام شريرة في "زنزانة 7".. وفتاة شعبية في "سوء الرجالة"

تخوض الفنانة الشابة إيمي إسلام، لأول مرة تجربة الدراما حيث تصور عددا من مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "شارع 9" بمشاركة عدد من النجوم منهم رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ومحمود عبد المغني.

وقالت إيمي إنها تجسد دور فتاة مدمنة تدعى "هند" خلال أحداث العمل والتي تقبل على تناول المخدرات مما يجعلها تتورط في العديد من المشاكل والعقبات وتصور معظم مشاهدها مع الممثلة هدى الأتربي.

وأضافت إيمي، أنها سعيدة للغاية بالعمل مع المخرج محمد عبدالخالق حيث كانت تتمنى العمل معه منذ فترة كبيرة وأنه شجعها على تقديم الدور بشكل بسيط وسلس وتقديم النصائح والتوجيهات له خلال اللوكيشن.

وتابعت أن ما جذبها للعمل هو الدور نفسه حيث تقدمه لأول مرة منذ بداية مشوارها الفني والتفاصيل التي يحمله ومختلف عليها، ووجود فريق العمل وكتابة السيناريو بشكل جيد.

وأوضحت أنها تصورت أولى مشاهدها مع فريق عمل مسلسل "شارع 9" في إحدى شقق المعادي ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام.

كما أشارت إيمي إلى أنها أنهت تصوير دورها في فيلم "زنزانة 7"، ومن المقرر طرحه في دور السينما المصرية بعد السماح بفتح السينمات بنسبة 25% بعد غلقها لانتشار فيروس كورونا، وكشفت عن دورها حيث تجسد إيمي فتاة تدعى "سمر" شخصية شريرة تعمل مع إحدى عصابات المافيا والنصب.

وأردفت إيمي أنها انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "سوء الرجالة" والتي تجسد فيه دور "خديجة" الفتاة الشعبية التي تعيش قصة حب مع محمود الليثي، معتبرة إياها بمثابة التحدي حيث عملت على تفاصيل الشخصية مع المخرج نيفين شلبي، مثل طريقة ملبسها ومظهرها بالماكياج المبالغ فيه في بعض الأحيان.

وسردت إيمي تفاصيل الشخصية إلى أن "خديجة" تتميز بصفات حميدة مثلها في ذلك مثل كل بنات البلد "الجدعان" ومشاعرها في الحب صادقة.

مسلسل "شارع 9" تدور أحداثه في 45 حلقة وينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية، بطولة رانيا يوسف، ونرمين الفقي؛ وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، وحسام فارس، وعبير منير، وأحمد الدمرداش، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.