إيمي إسلام تبدأ تصوير مشاهدها في "سوء الرجالة"

بدأت الممثلة الشابة إيمي إسلام، الخميس، تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد "سوء الرجالة"، بمشاركة عدد من النجوم منهم باسم سمرة ونجلاء بدر.

وتجسد إيمي دور "خديجة"، الفتاة الشعبية التي تعيش قصة حب مع محمود الليثي، معتبرة إياها بمثابة التحدي حيث عملت على تفاصيل الشخصية مع المخرج نيفين شلبي، مثل طريقة ملبسها ومظهرها بالماكياج المبالغ فيه، في بعض الأحيان.

وأشارت إيمي إلى أن "خديجة"، تتميز بصفات حميدة مثلها في ذلك مثل كل بنات البلد "الجدعان"، ومشاعرها في الحب صادقة.

فيلم "سوء الرجالة"، هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة نيفين شلبي، ومأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان"، من سيناريو وحوار لنيفين شلبي ودينا السقا.

الفيلم من بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، انتصار، فراس سعيد، ومحمود الليثي، مهندس الديكور محمد المعتصم، ستايلست منى الزرقاني، ومن إنتاج شريف مندور.