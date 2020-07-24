سائق يلقي أطفاله الثلاثة أمام قطار بملوي.. والتحريات: مختل عقليا

ألقى سائق بأطفاله الثلاثة أمام عجلات قطار في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، ونتج عن ذلك مصرعهم في الحال، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيقات.

وأفادت مصادر أمنية، أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم مختل عقليا ويتلقى علاجا نفسيا بأحد المستشفيات منذ نحو عام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد في مدينة ملوي، وتبين أن قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة دهسهم.

بتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن والدهم يدعى "محمد علي" 50 عاما، سائق، مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا، كما دلت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقى علاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام.

القوات نقلت جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر 6 سنوات، ومنة 4 سنوات لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيقات.