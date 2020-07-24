تعليم القاهرة: غدا انطلاق امتحانات الدبلومات

أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، استعداد المديرية، لبدء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، غدا السبت، حتى الخميس 13 أغسطس المقبل.

وشدد عطية لـ"الوطن"، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، مشيرا إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة بالمدارس.

وأشار عطية، إلى أن طلاب الدبلومات الفنية، سيؤدون امتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، حيث سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، غدا، على أن يجيب الطالب عليها بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء، وفق توجيهات وزارة التعليم.

وناشد عطية، الطلاب بالذهاب إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد الامتحان بساعتين، مؤكدا أن طلاب نظام الثلاث سنوات يؤدون امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00– 2:30، وبالنسبة لطلاب نظام الخمس سنوات، ميعاد امتحان اللغة العربية غدا من الساعة 10:00- 12:30.

وشدد على مدير التعليم الفني ورؤساء اللجان ومديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات، قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب وتوزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين.

ودعا عطية، إلى منع التكدس أمام اللجان والتعاون مع رجال الأمن، لافتا إلى أن التليفون المحمول ممنوع نهائيًا، أثناء تأدية الامتحان، ومن يضبط معه هاتف محمول سيطبق عليه العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.