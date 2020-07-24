والد شهيد الشهامة بالدقهلية: اتصفى قدامي وياريتني كنت بداله

روى سعد السيد جاد، تفاصيل مقتل نجله "إسلام" والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة" بالدقهلية، على يد مجموعة من الشباب الذين ترصدوا له بعد مشادة معهم على إثر معاكستهم لشقيقته.

وقال "جاد" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفراس" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنا في المحل بتاعي كنا بنلم الحاجة عشان نروح لقيت ناس جايين شايلين واحد غرقان في دمه لأن عيادة الدكتور رئيس المسعف الوحيد في البلد عند المحل، وكنت واقف أنا والمدام بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله بنقول دة ابن مين الله يلهم أهله الصبر والسلوان، والله ما نعرف إنه ابننا".

وتابع: "لقينا حد بينده عليا قالي دة ابنك، كلمت الدكتور وعمل كل الإسعافات اللي يقدر عليها، وقالي شوف عربية لأن حالة ابنك خطر، فخدت ابني لمستشفى بلقاس العام، ومكنش فيها إسعاف مجهز ومفيهاش دكتور جراحة وكل الدكاترة الموجودة كانت نبطشية، واجتهدوا وعملوا اللي عليهم بس قالوا مش هنقدر نعمل حاجة واتصلوا بعربية إسعاف وخد أكتر من ساعة ونص عقبال ماييجي وابني كان عنده نزيف في القلب واتصفى على الأرض قدامي، ياريتني كنت بداله لو كنت أعرف أنه هيموت".

وواصل: "عربية الإسعاف جت خدته وطلعنا على مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومحفظتي مكنتش معايا، قالولي مينفعش تدخل عشان البطاقة، المهم دخلت للدكتور، وقالي إن ابني خد خبطة في القلب والقلب فيه نزيف مش قادر اتكلم وأوصفلك الحالة، فحطوه على غرفة الإنعاش، مكملتش ساعة وابني اتوفى".