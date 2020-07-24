تنفيذ 34 قرار إزالة ضمن الموجة الـ16 في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المدينة، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة الـ16 لإزالة مخالفات البناء، بمشاركة قوات الشرطة.

أسفرت الحملة، تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 24 حالة مباني بمساحة 1431م2، و10حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 9 أفدنة و12 قيراط و6 أسهم، كما جرى إزالة حالة تعدى بمساحة 200م طرح النيل، كأكشاك وقواعد خرسانية، وتم الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأعلنت المحافظة، في بيان لها، استمرار حملات الإزالة مستمرة بالقرى والمراكز، وذلك ضمن الموجة الـ16 للإزالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق بين كل الجهات المعنية، لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأي مخالفة للقانون في هذا الشأن، والتصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف.