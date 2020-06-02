إزالة التعديات ومخالفات البناء بمركزي دسوق وسيدي سالم في كفر الشيخ  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية، حيث تم إزالة سور بناء بدون ترخيص، بمقابر قرية كفر مجر، علي مساحه ٧٠ م تقريبًا، وتمت الإزالة علي أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتراست المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والبناء العشوائي، وكذا إزالة الاشغالات بشوارع المدينة، حيث تم إزالة الإعلانات الغير مرخصة بالمدينة، وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.