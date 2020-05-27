إزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة بـ7 مراكز في كفر الشيخ

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لقرارات الحكومة، فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على استمرار حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتوعد نور الدين بإجراءت حازمة ضد المعتدين، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، موجهاً بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أي مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتحميل المخالف النفقات المالية للإزالة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، تنفيذ إزالة مبنى عبارة عن أعمدة خرسانية لدور أرضى على مساحة 260 مترا، بمنطقة أبو فرين بالمدينة، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، ومصادرة جميع مواد البناء والأخشاب، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالمرابعين على مساحة قيراط، مباني بالطوب الأبيض، وتمت إزالتها بالكامل، كما تم إزالة حالة بناء مخالف مقابل محطة الملك بجوار مستشفى الزهراء، وكذا حالة بناء مخالف لبرج غرب المدينة بجوار المستشفى العسكري، عبارة عن خوازيق، وتم مصادرة الحفار وماكينتين كوبوتا، والخراطيم المستعملة في شفط المياه، فضلًا عن إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بعزبة الطويل قرية محلة القصب، وكذلك بكفر المنشي، كما تم إزالة حالة تعدٍ بقرية الحمراء، وتم التحفظ على الخلاطة ومواد البناء، ومصادرة الخشب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أوضح أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه جرى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية، الحالة الأولى بناحية قرية الناصرية، على مساحة 60 مترا، عبارة عن تشوينات بلوك، وتمت الإزالة كاملة والتحفظ على التشوينات ومواد البناء، والثانية بناحية الزعفران التابعة لقرية الناصرية، على مساحة قيراط، عبارة عن سملات خرسانية تحت الأرض، وتمت الإزالة كاملة باستخدام الحفار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إلى استمرار حملات إيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفات على الفور، مؤكدًا المرور اليومي لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وشدة حيالهم، وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 125 مترا، بقرية سنهور المدينة، عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة تنفيذ إزالة حالة مخالفة بناء، عبارة عن بناء الدور الثاني بدون ترخيص على مساحة 100 متر بقرية إيطاليا بالابعادية، وتم التحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتابع استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة إزالة حاله تعدى على أملاك الدولة، ثروة سمكية، بقرية برنبال، علي مساحة 2000 متر مربع، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال هاني الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، إنه جرى تنفيذ إزالة حالة تعدي بكفر ابوشعيشع، عبارة عن عمدان، وتمت الإزالة على أكمل وجه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضاف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه جرى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدٍ على المقابر بقرية سنديون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.