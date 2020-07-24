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لامبورجيني تحتفل بإنتاج 10 آلاف سيارة من أوروس URUS

كتب:

أمير مسعد
09:46 م | الجمعة 24 يوليو 2020
لامبورجيني أوروس

لامبورجيني أوروس

احتفلت شركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارة الخارقة، بإنتاج 10 آلاف سيارة من طراز "أوروس".

وأثر انتشار فيروس كورونا على شركة "لامبرجيني" الإيطالية، بإغلاق أبواب مصنعها الرئيسى فى بداية مارس من هذا العام.

وفى 2019 منذ ظهور "أوروس"، باعت الشركة 8205 سيارة حول العالم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة فى مبيعات الشركة بنسبة 43%، وكان نصيب "أوروس" فقط من هذه النسبة، هى 50% حيث باعت لامبورجينى 4996 من السيارة.

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