"لامبورجيني" تعلن إطلاق النسخة الجديدة من "أوروس" 2021

قدّمت أوتوموبيلي لامبورجيني، الشركة الإيطالية العريقة لتصنيع السيارات الرياضية الفائقة، مركبتها "أوروس" بنسخة تصميمية جديدة هي Pearl Capsule والتي تعلِن عن بداية مغامرات جديدة في مجال الألوان والخصائص ضمن المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفائقة من لامبورجيني.

وهذا الخيار الحصري الأول في مجال التصميم الخاص لمركبة "أوروس" هو من ابتكار قسم التصاميم الخاصّة لدى "لامبورجيني" لاستعراض التصميم الفريد الذي لا يُضاهى والأداء الاستثنائي المثير لمركبة الـSUV الفائقة من "لامبورجيني".

فالشكل الخارجي باللون المزدوج والملفت يتبنى ألوان لامبورجيني اللؤلؤية رباعية الطبقات التقليدية عالية اللمعان لكل من Giallo Inti الأصفر وArancio Borealis البرتقالي وVerde Mantis الأخضر مع الأسود عالي اللمعان الذي يميّز السقف والناشرة الهوائية الخلفية وحافة الجناح الخلفي وغيرها من التفاصيل الأخرى.

تتوفر نسخة ’أوروس للعام 2021، إلى جانب وجود مجموعة موسَّعة من الألوان والخصائص بعد سنة كاملة من إنتاج ’أوروس‘ في العام 2019.

وبعد أن تم تسليم أكثر من 8,300 مركبة "أوروس" حول العالم منذ إطلاقها، فإن الألوان التي لاقت الشعبية الأكثر شملت الأصباغ الأنيقة من الرمادي، وتبعها مباشرة لون الأصفر الحصري من ’لامبورغيني‘.

وعلاوة على التجهيزات القياسية والاختيارية المعزَّزة، بما في ذلك الأنظمة المتقدِّمة لمساعدة السائق (ADAS) الأشمل بفئتها، سوف يكون بمقدور مالكي "أوروس" الآن التعبير عن شخصيتهم الخاصّة أكثر من السابق، إذ يمكنهم الاختيار من ضمن باقة ألوان قياسية محدَّثة ومجموعة دائمة التوسّع من الألوان الخاصّة، إلى جانب توافر خيارات تخصيص داخلية إضافية عبر برنامج Ad Personam من ’لامبورغيني‘.

حول هذا، قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورغيني": جذبت ’لامبورغيني أوروس شريحة متنوّعة جداً من العملاء منذ إطلاقها وممن يعيشون أنماط حياة متعدّدة بشكل استثنائي.

ويُعتبَر حوالي 80 بالمئة من هؤلاء العملاء، من بينهم نحو 10 بالمئة سيدات، من العملاء الجدد لدى علامة "لامبورغيني" التجارية، وهم يستمتعون بالمرونة التي تتميّز بها مركباتهم ’أوروس‘

وأضاف قائلاً: "أما الخطوة التالية بالنسبة إلى ’أوروس‘، والتي تستقطب قاعدة عريضة من العملاء الذين يتطلّعون للمضي قُدُماً بمغامراتهم في مختلف الأماكن بدءً من المدينة وصولاً إلى الكثبان الرملية، ومن المناطق الريفية وصولاً إلى منتجعات التزلّج الجبلية، فقد تمثّلت بتوسعة خياراتنا المتعلّقة بمركبتنا الـSUV الفائقة وإمكانيات تخصيصها."

افتتحت ’لامبورغيني‘ ورشة الطلاء الخاصّة بها في موقع العمل سنة 2019 وهي تتضمّن تطبيقات ذكاء اصطناعي وفق أعلى المعايير إلى جانب اعتماد الحِرَفية اليدوية العالية والتقنيات المتطوّرة لتوسعة الإمكانيات والخيارات فيما يتعلّق بالألوان المميّزة.

تقدّم ’أوروس‘ للعام 2021 المستوى الأغنى من التجهيزات القياسية من ناحية التقنيات والسلامة والأنظمة المتقدّمة لمساعدة السائق (ADAS)، شاملة ما يصل إلى 12 ميّزة قياسية مختلفة إضافة إلى شاشة عرض رأسية (HUD).

ومن بين أبرز التحسينات في "أوروس" للعام 2021 هناك التصميم الحصري الجديد للمفتاح، والباقة الاختيارية المحدَّثة للمساعدة في الركن، بما في ذلك الميّزة المتطوّرة للمساعدة الذكية في الركن.