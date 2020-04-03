"لامبرجيني" الإيطالية تخصص إحدى مصانعها لإنتاج أقنعة الوجه

أعلنت شركة "لامبرجيني" الإيطالية لصناعة السيارات، تخصيص إحدى مصانعها لإنتاج الأقنعة، ضمن جهودها الرامية لمساعدة البلاد على مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفق ما ذكر موقع "إيكونوميك تايمز"، فإن "لامبرجيني" حولت مصنعها الرئيسي في مدينة بولونيا ليعمل على إنتاج أقنعة الوجه بدل السيارات، وسيشرف على عمليات الإنتاج قسم العلوم الطبية والجراحية التابع لوزارة الصحة الإيطالية، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم مليون حالة، أمس، بينما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 52 ألفا مع اتساع نطاق التفشي في الولايات المتحدة وحدوث قفزة في الأعداد بإسبانيا وإيطاليا، وفق إحصاء "رويترز" للبيانات الرسمية.

وشهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات إذ تجاوز العدد 13 ألفا و900 شخص، تليها إسبانيا، وفي إيطاليا التي سجلت ذروة يومية للحالات الجديدة بلغت 6557 في 21 مارس الماضي ومثلت نحو 28% من عدد الوفيات الإجمالي بالعالم، قفز عدد المتوفين المتأثرين بكورونا إلى 13915، أمس، لكن ذلك كان اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه نطاق الحالات الجديدة بين 4050 و4782 حالة، ما يعزز فيما يبدو آمال الحكومة بأن تكون وتيرة انتقال المرض في مرحلة استقرار.