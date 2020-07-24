ماذا تفعل إذا شاهدت شخصا يغرق أمامك؟.. إسعافات أولية يجب اتباعها

برغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية باستمرار غلق الشواطئ العامة، والقرارات الحكومية الرادعة لدخول الشواطئ التي تجددت الأيام القليلة الماضية، إلا أنّ ذلك لم يمنع المواطنين عن تكرار التجاوز لتتكرر فاجعة حوادث الغرق مرة أخرى اليوم.

ومع ارتفاع حصيلة وفيات حوادث الغرق، تواصلت "الوطن" مع الدكتور حسن فؤاد الطيب، الرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري، الذي أكد أنّ حالات السحب القوية من الأمواج هي السبب الرئيسي في حالات حوادث الغرق المنتشرة في الفترة الحالية وليس الدوامات أو الحفر.

وأضاف "الطيب" في حديثه لـ"الوطن" أن الحواجز الخرسانية المتواجدة في البحر، هي المتسببة في زيادة حدة السحب لداخل البحر، والتي تتسبب في دخول الشخص الغريق داخل غرف الحجارة ما يتسبب في إعاقة حركته.

وتابع "الطيب" أنّ إجادة السباحة ليست دليلًا على إمكانية النجاة من السحب القوي، ولكن الأمر بحاجة إلى خبرة في السباحة، إذ ينصح دائمًا عدم الإصرار على مقاومة السحب، وأن يترك الشخص نفسه للموجة والتي تتركه على بعد 100 متر أو 500 متر، ليجد نفسه بعد ذلك قادرًا على العودة مرة أخرى للشاطئ بسبب ضعف قوة السحب.

ماذا تفعل إذا وجدت شخصًا يغرق بجانبك؟

وفي هذا الأمر، شدد الرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري أنّه إذا وجدت شخصًا يغرق بجانبك يجب أن تبتعد عنه إن لم تكن تملك المهارة الكافية في التعامل مع سحب الأمواج، وإلا ستتسبب محاولة إنقاذك له في فقد شخصين بدلًا من شخص واحد.

وتابع "الطيب" أنّه لا بد أن يكون هناك طوق نجاة على الشاطئ مربوطًا بحبل يتم قذفه إلى الشخص الغريق ويتم شده شيئًا فشيئًا مع الحفاظ على الابتعاد عنه تمامًا حتى لا تطولك قوة السحب.

الإسعافات الأولية للغريق

وأوضح الدكتور حسن فؤاد الطيب طريقة التعامل مع الشخص الغريق والإسعافات الأولية على النحو التالي:

1. إخراج المصاب من الماء، وتثبیت الرأس والرقبة تثبیتًا مرنًا في الماء.

2. البدء في إعطاء التنفس الصناعي من الفم إلى أنف المصاب أثناء استخراجه من الماء.

3. وضع المصاب مستلقیًا على ظھره موازیًا لسطح الماء ثم افتح مجرى التنفس.

4. فتح الممر الھوائى بدفع الفك السفلى للأمام (لاحتمال وجود إصابة بالعمود الفقرى).

5. التأكد من الدورة الدمویة.

6. حاول إخراج ما ببطن ورئتي المريض من ماء عن طريق الجلوس على ركبتيك بين فخذي المريض محاولًا الضغط من 6 إلى 10 مرات على بطن المريض داخلًا ثم إلى أعلى.

7. أعطِ المريض نفختين ثانيتين وكرر الخطوات من 2 إلى 4 إلى حد ما يستعيد المريض وعيه إن كان في غيبوبة وإن توقف النبض والتنفس نهائيًا في هذه الحالة لا تفيد معه إلا تطبيق طريقة الإنعاش القلبي الرئوي.

8. یتم نقل جمیع حالات الغرق إلى المستشفى.

9. في حالة توقف التنفس ابدأ فورًا بخطوات الإنعاش القلب رئوي وهي على النحو التالي:

خطوات عمل الإنعاش القلبي الرئوي

- التأكد من أمان المسعف.

- التأكد من فقد الوعي في المریض عن طریق ھزه من كتفه برفق والتحدث إلیه بصوت عالِ، وفي المصاب عن طريق الربت على كتفه والتحدث معه (في الأطفال والرضع یتم فحص درجة الوعي عن طریق استثارة باطن القدم).

- عند عدم الحصول على استجابة (حركة أو صوت)، یتم طلب المساعدة.

- وضعیة المریض: یتم وضع المریض على سطح مستوى صلب مستلقٍ على الظھر.

- وضعیة المسعف: یرتكز المسعف بركبتیه على الأرض بجوار المریض بحیث تكون الركبة الخارجیة بجوار كتف المریض، ویتم فحص وجود أي أجسام غریبة في الفم.

فتح الممر الهوائي

- البالغ: للمریض عن طریق إمالة الرأس للخلف، ورفع الذقن لأعلى أما في المصاب یدفع الفك السفلى للأمام.

- الرضیع: بوضع الرأس والرقبة على استقامة العمود الفقري.

یتم التأكد من التنفس بطریقة: النظر إلى حركات الصدر والبطن، وسماع صوت الھواء الخارج من الأنف بالأذن، والإحساس بأثر الھواء الخارج من الفم بالخد، بحیث یكون فحص التنفس في مدة لا تزید عن 10 ثوانٍ، وفي حالة عدم وجود تنفس یتم طلب المساعدة.

- ثم في الشخص البالغ یتم البدء بتدلیك القلب أولا، أما في الأطفال والرضیع یتم البدء بإعطاء تنفس ثم النظر إلى علامات الحیاة (استعادة التنفس – حركة – صوت) وفي حالة عدم وجود علامات الحیاة یتم البدء في تدلیك القلب.

ويتم التوقف عن إنعاش القلب الرئوي في الحالات الآتية:

- إذا شعرت بالإجھاد الشدید وذلك بعد التأكد من أنّ جمیع خطوات إنعاش القلب والرئتین تمت بطریقة صحیحة.

- إذا أبدى المریض أي صوت أو علامة تدل على استعادة العلامات الحیویة (إستعادة تنفس– حركة – صوت).

- إذا وصلت بالمریض آمنًا إلى إحدى المستشفیات وتم التعامل معه عن طریق فریق مدرب.

- بعد 20 دقیقة من البدء بعملیة الإنعاش.

طرق تدفئة الغريق

- نزع الملابس المبللة.

- لف الغريق بالبطانية.

- یمكن لف الغریق بملاءة الحریق المتواجدة بسیارة الإسعاف (على أن یكون الوجه الذھبى للخارج).

- تشغیل تكییف السیارة على وضع التدفئة مع تشغیل سخان التدفئة المتواجدة بالسیارة، واحذر محاولة استخراج الماء من المعدة ولا تُضِع الوقت في محاولة استخراج الماء من الرئتین.