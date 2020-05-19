أطباء التكليف: نثمن قرار "الصحة".. ولدينا تساؤلات حول النظام المعلن

ثمَّن أطباء تكليف دفعة مارس 2020 كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020.

وقال أطباء التكليف في بيان لهم قبل قليل: "نتابع خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك فيما نعتبره تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما، ولا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف القديم المتعارف عليه".

وأكدت أنه يطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ماهيته، معلنين استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل، من خلال تواصلنا مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة، ليضمنوا أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه".

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، وتكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل 23 مايو، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في إحدى المسارين، طبقا لرغبة الطبيب، بحيث يكون المسار الأول هو تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

وأضاف مجاهد أن المسار الثاني يتمثل في تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة، في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعى جاهدة للارتقاء بالمستوى التعليمي والتدريبي للأطباء؛ بما يخدم مصلحة المريض المصري.