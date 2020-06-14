أطباء التكليف: أزمة 7 آلاف طبيب محلك سر.. والصحة تلتف على توجيهات الرئيس

قال محمد طه، ممثل أطباء التكليف دفعة مارس 2020، إن نقابة الأطباء خاطبت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخصوص أزمتهم، خاصة أنها لم تراوح مكانها، إذ لم يتم وضع حلول لها من قبَل مسئولى وزارة الصحة حتى الآن.

وأضاف طه لـ"الوطن"، أن هناك تجاهلاً وتعنتاً شديداً من الوزارة رغم توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل المشكلة، مشيراً إلى أن هناك ضرراً مباشراً بمستقبل أكثر من 7 آلاف من شباب الأطباء فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى جهودهم فى المنظومة الصحية، خاصة فى هذه الظروف الحرجة.

وتابع أنه "رغم العديد من اللقاءات مع مسئولى وزارة الصحة بحضور ممثلى النقابة وشرح فيها شباب الأطباء سلبيات النظام المستحدث الذى ظهرت عند تطبيقه فعلياً على الدفعة التكميلية السابقة، وتقدمنا بمقترحات عملية لحل المشكلة، وطالبنا بالتكليف طبقاً للنظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات طويلة لحين وضع خطة متأنية والتجهيز الفعلى لأى نظام جدید مستحدث، إلا أن مسئولى الوزارة لم يضعوا حلولاً فعلية للمشكلة".

وأكد أن الوزارة تحاول الالتفاف على توجيهات رئيس الجمهورية، بالإعلان عن تكليف من يرغب على النظام المستحدث بنظام ثالث، على أن يتم تكليف الأطباء بالمستشفيات لمدة عام ثم التحاقهم بنفس النظام المستحدث بما فيه من مشكلات عديدة (أى إن مسئولى وزارة الصحة يرغبون فقط فى تجميد الوضع لمدة عام ثم العودة للنظام المستحدث المعترض عليه).